В Красноярском крае трех иностранцев лишили гражданства за тяжкие преступления

В Красноярском крае полиция вынесла решение о прекращении гражданства РФ еще трем лицам.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае трех иностранцев лишили гражданства Российской Федерации за тяжкие преступления. В пресс-службе регионального МВД рассказали подробности.

Так, без российского паспорта осталась 29-летняя женщина — ее осудили за убийство человека. Кроме того, 44-летнего мужчину лишили гражданства за производство и сбыт наркотиков, а еще одного 28-летнего иностранца — за организацию незаконной миграции.

После отбывания назначенного наказания преступники будут обязаны покинуть страну. Если же они этого не сделают, то их принудительно депортируют.

Ранее мы писали, что в Енисейском округе директора муниципального предприятия заподозрили в хищении более миллиона рублей.