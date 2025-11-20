В Красноярском крае трех иностранцев лишили гражданства за тяжкие преступления

Так, без российского паспорта осталась 29-летняя женщина — ее осудили за убийство человека. Кроме того, 44-летнего мужчину лишили гражданства за производство и сбыт наркотиков, а еще одного 28-летнего иностранца — за организацию незаконной миграции.