Самый высокий в СНГ уровень образованности населения — в Казахстане

Сравнение стран по этому индикатору привёл Статкомитет СНГ. Информация основана на результатах кампаний по переписи населения. В каждой из стран они проводились в разные годы, с 2019-го по 2024-й.
Согласно данным источника, 276 из 1 тыс. казахстанцев в возрасте от 15 лет, то есть каждый четвёртый, имеют диплом вуза. На втором месте по этому показателю оказалась Россия: 267 человек. Следом с небольшим отставанием идёт Беларусь: 266 человек. Самые низкие показатели — в Таджикистане (72 человека) и Туркменистане (81 человек).
В разрезе возрастных групп Казахстан лидирует по доле населения с высшим образованием только в категории от 40 до 49 лет. Сразу 356 из 1 тыс. казахстанцев этого возраста имеют диплом. В других возрастных категориях лучшие показатели принадлежат России (396 на 1 тыс. человек в возрасте от 30 до 39 лет) и Беларуси (373 на 1 тыс. человек в возрасте от 20 до 29 лет). Аутсайдерами в разрезе возрастных групп также являются Туркменистан и Таджикистан.
Данные Статкомитета СНГ позволяют оценить уровень образованности взрослого населения не только по высшему, но и по другим видам образования. Лучший уровень распространённости среднего специального образования — у Беларуси: 306 из 1 тыс. человек имеют диплом колледжа или другого учреждения образования, выпускающего специалистов среднего звена. В Казахстане этот показатель составляет 280 человек. В число отстающих в категории профессионального образования входят Таджикистан и Армения.
Остальные три категории показывают уровень распространённости общего образования, не имеющего отношения к получению профессии, и наивысшие показатели в них — скорее отрицательный, чем положительный результат. Например, в Туркменистане только общее среднее образование имеют 737 из 1 тыс. человек, в Таджикистане — 601.
Низкий уровень профессионального образования в отдельных странах СНГ косвенно подтверждают и данные о численности специалистов, выпускаемых вузами, колледжами и специализированными лицеями. Возьмём всё тот же Таджикистан. При населении в 10,9 млн человек выпуск из учреждений высшего образования в прошлом году составил всего 45,7 тыс. человек. В сравнении с 2021-м показатель сократился почти на 15%. В Беларуси с населением в 9,1 млн человек численность выпускников вузов в 2024-м была больше: 53,7 тыс. человек.
В целом в СНГ в прошлом году из учреждений высшего образования выпустились 1,4 млн молодых специалистов — на 10,1% меньше, чем в 2021-м. Наибольшая численность выпускников вузов ожидаемо наблюдалась в самой многолюдной стране содружества, России: 827,6 тыс. человек. На втором месте оказался Узбекистан: 211,2 тыс. человек. Примечательно, что за последние несколько лет вузы РУ стали выпускать вдвое больше дипломированных специалистов. Казахстан занял третье место: по данным Статкомитета СНГ, численность выпускников высших учебных заведений в 2024-м составила 147,4 тыс. человек. И это не предел: тремя годами ранее из вузов РК выпустились 151,7 тыс. молодых специалистов.
Что касается выпуска из колледжей и профессиональных лицеев, их общая численность в СНГ с 2021 года выросла на 11,3%, приблизившись в 2024-м к 1,1 млн человек. Почти 70% пришлось на Россию: 688 тыс. человек. Казахстан занял второе место: численность выпустившихся из учреждений среднего профессионального образования составила 158,7 человек.
По качеству образования среди стран СНГ лидирует Россия. По данным международного портала Worldostats, в рейтинге стран мира по индексу качества образования в 2025 году РФ заняла 36-е место с показателем 0,85. Согласно методологии, индекс образования варьируется от 0 до 1 и зависит от нескольких факторов. Среди них уровень грамотности населения, среднее количество лет обучения, доступ граждан к качественному образованию. Казахстан в этом рейтинге оказался на 49-м месте с индексом 0,82.
Остальные соседи по СНГ расположились ниже: Кыргызстан — на 67-м месте (0,76), Узбекистан — на 83-м (0,73). Наихудшая ситуация с качеством образования наблюдается в Таджикистане: 107-е место в мире, индекс — лишь 0,68. Напомним: именно Таджикистан занимает аутсайдерские позиции среди стран СНГ по уровню образованности населения.