Самый высокий в СНГ уровень образованности населения — в Казахстане

В разрезе возрастных групп Казахстан лидирует по доле населения с высшим образованием только в категории от 40 до 49 лет. Сразу 356 из 1 тыс. казахстанцев этого возраста имеют диплом. В других возрастных категориях лучшие показатели принадлежат России (396 на 1 тыс. человек в возрасте от 30 до 39 лет) и Беларуси (373 на 1 тыс. человек в возрасте от 20 до 29 лет). Аутсайдерами в разрезе возрастных групп также являются Туркменистан и Таджикистан.