ВСУ перебросили под Волчанск технический персонал аэродромов, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Уточняется, что речь идет о сводных бригадах ВВС, ранее замеченных на Сумском направлении.
Более боеспособные резервы были переброшены на Покровское направление.
Отмечается, что украинское командование пытается всеми силами и средствами удержать исходные позиции.
Между тем российские бойцы продолжают выдавливать противника из Волчанска и окрестностей.
Сообщается также, что в Сумской области ВСУ за сутки понесли потери в бронетехнике, включая танк Т-64.