Красноярцев приглашают прогуляться по маркированным тропам Гремячей гривы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 22 ноября красноярцы могут принять участие в прогулке по маркированным тропам Гремячей гривы до Серебряного лога через Вторую сопку и Серебряниковскую видовку.

Источник: НИА Красноярск

Участникам предстоит пройти около 8 км.

Желающим присоединиться к прогулке необходимо пройти регистрацию.

Встретит и поведет группу гид-экскурсовод Алексей Исиченко. Он подробно расскажет туристам о Гремячей гриве, Серебряном логе и маркированных тропах Красноярского хайкинга, рассказали в ТИЦ края.

Красноярцам рекомендуют в поход одеть спортивную одежду по погоде и нескользящую/непромокаемую обувь, с собой положить дождевик. Для безопасного передвижения и удобства советуем взять треккинговые палки.

