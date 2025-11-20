Красноярцев приглашают прогуляться по маркированным тропам Гремячей гривы

Участникам предстоит пройти около 8 км.
Желающим присоединиться к прогулке необходимо пройти регистрацию.
Встретит и поведет группу гид-экскурсовод Алексей Исиченко. Он подробно расскажет туристам о Гремячей гриве, Серебряном логе и маркированных тропах Красноярского хайкинга, рассказали в ТИЦ края.
Красноярцам рекомендуют в поход одеть спортивную одежду по погоде и нескользящую/непромокаемую обувь, с собой положить дождевик. Для безопасного передвижения и удобства советуем взять треккинговые палки.
16+