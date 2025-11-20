Врач-инфекционист из Новосибирска назвал сроки пика эпидсезона по гриппу

Специалист обращает внимание, что циркулирующие штаммы гриппа учтены в составе современных вакцин. Несмотря на это, недостаточный охват населения прививочной кампанией может привести к увеличению доли среднетяжелых и тяжелых случаев инфекции. При этом статистика заболеваемости остается неполной, так как тестирование в основном проходят пациенты из групп риска, а многие легкие случаи ОРВИ остаются незарегистрированными.