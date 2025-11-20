Врач-инфекционист из Новосибирска назвал сроки пика эпидсезона по гриппу

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в стране вступает в фазу активного роста. Как сообщил врач-инфекционист из Новосибирска Андрей Поздняков, хотя текущие показатели, по данным Роспотребнадзора, не превышают нормативных значений, динамика вызывает обеспокоенность специалистов. Об этом пишет портал Сиб.фм.
Согласно статистике, количество подтвержденных случаев гриппа за последнюю неделю увеличилось в шесть раз в сравнении с началом октября.
По прогнозам эксперта, декабрь ознаменуется приближением к эпидемическому порогу. Однако наиболее резкий рост заболеваемости следует ожидать в январе, после завершения новогодних каникул. Классический сезонный пик, когда эпидпорог будет превышен, продлится с конца января до середины весны. Стабилизация ситуации прогнозируется не ранее второй половины апреля.
Специалист обращает внимание, что циркулирующие штаммы гриппа учтены в составе современных вакцин. Несмотря на это, недостаточный охват населения прививочной кампанией может привести к увеличению доли среднетяжелых и тяжелых случаев инфекции. При этом статистика заболеваемости остается неполной, так как тестирование в основном проходят пациенты из групп риска, а многие легкие случаи ОРВИ остаются незарегистрированными.