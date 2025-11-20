Контракт на пять пятивагонных поездов был заключён в прошлом году. Один состав уже работает на линии, перевозя пассажиров, два проходили обкатку — проверялись системы управления, плавность хода и безопасность. Два новых поезда, прибывшие сегодня, в ближайшее время также будут направлены на тестовые заезды. Производитель завершил поставку на полгода раньше запланированного срока, что позволит ускорить обновление подвижного состава новосибирского метрополитена.
В Новосибирск прибыли последние поезда «Ермак» для метро
Четвёртый и пятый поезда серии «Ермак» прибыли на станцию Новосибирск-Главный. Все пять заказанных составов теперь доставлены в город, хотя изначально поставку последних планировали лишь на 2026 год, сообщили в мэрии Новосибирска.