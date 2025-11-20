В Красноярском крае с начала 2026 года вырастут зарплаты

Увеличение произойдет за счет роста специальной краевой ежемесячной выплаты, что является ответом на поручение президента по опережающему росту МРОТ. Как пояснил заместитель председателя правительства — министр финансов Владимир Бахарь, с нового года МРОТ в России составит 27 093 рубля. В Красноярском крае механизм повышения зарплат уже третий год реализуется через увеличение краевой выплаты. В 2026 году она вырастет более чем на 4 тысячи рублей.
Таким образом, с учетом районных коэффициентов и «северных» надбавок, прирост к зарплате составит от 7 448 рублей для работников центральных и южных территорий до 12 103 рублей — в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком округе.
Для сотрудников, получающих зарплату на уровне МРОТ, ее размер с 1 января 2026 года составит от 43 349 рублей (в центральных районах) до 70 442 рублей (на Севере).
Председатель краевого парламента Алексей Додатко подчеркнул, что этот подход позволяет справедливо дифференцировать доходы. На исполнение закона в проекте бюджета на 2026 год заложено более 25 миллиардов рублей.
«Это наша краевая мера, которая позволяет нам реагировать на решения федерального уровня. Если на федеральном уровне поднимается минимальный размер оплаты труда, то, до введения этой выплаты, у нас, говоря по-простому, “ползёт” вся тарифная сетка. Нам нужно было сохранить дифференциацию по всей системе работников бюджетной сферы. Краевая выплата помогает нам это делать и вот уже третий год мы её индексируем. В этом году она составит от 7,3 тыс рублей до почти 12 в северных территориях. И это позволяет нам сохранить справедливое распределение заработной платы между работниками бюджетной сферы разной квалификации», — отметил спикер.