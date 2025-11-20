В Красноярском крае с начала 2026 года вырастут зарплаты

«Это наша краевая мера, которая позволяет нам реагировать на решения федерального уровня. Если на федеральном уровне поднимается минимальный размер оплаты труда, то, до введения этой выплаты, у нас, говоря по-простому, “ползёт” вся тарифная сетка. Нам нужно было сохранить дифференциацию по всей системе работников бюджетной сферы. Краевая выплата помогает нам это делать и вот уже третий год мы её индексируем. В этом году она составит от 7,3 тыс рублей до почти 12 в северных территориях. И это позволяет нам сохранить справедливое распределение заработной платы между работниками бюджетной сферы разной квалификации», — отметил спикер.