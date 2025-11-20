Ричмонд
Власти назвали сроки сдачи «Ямал-Арены»

Крупнейший спортивный комплекс «Ямал-Арена» в Салехарде (ЯНАО) планируют запустить в 2026 году. Об этом сообщила директор департамента финансов Альбина Свинцова.

В 2026 году планируется ввод в эксплуатацию «Ямал-Арены».

«В 2026 году планируется ввод в эксплуатацию “Ямал-Арены”. Это будет не только самый крупный спортивный объект в регионе, но и во всей Российской Арктики», — сказала Альбина Свинцова в докладе на заседании Заксобрания ЯНАО.

При этом, бюджет Ямала в 2026 году сохранит социальную ориентированность. Запланировано увеличение финансирования медицины, дорожного хозяйства и других сфер. Несмотря на то, что бюджет сформирован с дефицитом, он сбалансирован.

Ранее власти сообщали, что ледовую арену введут в эксплуатацию в 2025 году ко дню рождения Салехарда. Также глава округа Дмитрий Артюхов осенью текущего года проверял ход строительства арены.

