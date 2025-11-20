Рязанцы назвали мегасвинарники одной из главных проблем России

Удастся ли кораблинцам отстоять свою землю, большой вопрос. Ведь успешный пример михайловцев в этой области — скорее исключение. Со свиньями здесь борются давно — еще в 2018 году так же протестовали в соседнем Скопинском районе. Тайская компания Charoen Pokphand Foods (CP Foods) решила возвести там свинокомплекс «на 180 тысяч голов (из них 6 тысяч активных свиноматок)», как уточняли рязанские СМИ. Жители обращались в прокуратуру, подписывали петицию, но ничего не добились. Объект достроили в 2023 году, и он работает, несмотря на периодические жалобы.