Режим ЧС в двух районах Ростова снят после ликвидации последствий атаки БПЛА

В Ленинском и Октябрьском районах Ростова ликвидировали последствия атаки беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове официально отменен режим чрезвычайной ситуации, который был введен в Ленинском и Октябрьском районах после атаки беспилотников. Соответствующее решение было принято по итогам внеочередного заседания комиссии по ЧС, о чем проинформировал городской глава Александр Скрябин.

На заседании с докладами о проделанной восстановительной работе выступили главы пострадавших районов Юлия Мищук и Бебури Месхи. Они сообщили, что все последствия инцидента полностью устранены: отремонтированы кровли и балконы многоквартирных домов, заменены поврежденные оконные блоки и стекла. Ресурсоснабжение происходит в штатном режиме. Также было отмечено, что все пострадавшие жильцы получили причитающиеся им компенсационные выплаты.

На основании полной ликвидации последствий атаки БПЛА комиссия по ЧС приняла решение о снятии режима чрезвычайной ситуации в границах Ленинского и Октябрьского районов.

