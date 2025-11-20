Режим ЧС в двух районах Ростова снят после ликвидации последствий атаки БПЛА

В Ростове официально отменен режим чрезвычайной ситуации, который был введен в Ленинском и Октябрьском районах после атаки беспилотников. Соответствующее решение было принято по итогам внеочередного заседания комиссии по ЧС, о чем проинформировал городской глава Александр Скрябин.
На заседании с докладами о проделанной восстановительной работе выступили главы пострадавших районов Юлия Мищук и Бебури Месхи. Они сообщили, что все последствия инцидента полностью устранены: отремонтированы кровли и балконы многоквартирных домов, заменены поврежденные оконные блоки и стекла. Ресурсоснабжение происходит в штатном режиме. Также было отмечено, что все пострадавшие жильцы получили причитающиеся им компенсационные выплаты.
На основании полной ликвидации последствий атаки БПЛА комиссия по ЧС приняла решение о снятии режима чрезвычайной ситуации в границах Ленинского и Октябрьского районов.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.