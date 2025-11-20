Россия планирует построить новый истребитель Су-75 вместе с Беларусью. Об этом сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, передает РИА Новости.
Михеев обратил внимание, что компания прорабатывает вопрос совместного производства истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate вместе с партнерами из Беларуси. По его словам, интерес к названному самолету сохраняется в Ближневосточном и Азиатско-Тихоокеанском регионах.
