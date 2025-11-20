Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия планирует построить новый истребитель Су-75 вместе с Беларусью

Россия хочет строить новейший истребитель Су-75 вместе с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Россия планирует построить новый истребитель Су-75 вместе с Беларусью. Об этом сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, передает РИА Новости.

Михеев обратил внимание, что компания прорабатывает вопрос совместного производства истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate вместе с партнерами из Беларуси. По его словам, интерес к названному самолету сохраняется в Ближневосточном и Азиатско-Тихоокеанском регионах.

Тем временем МНС Беларуси сказало, квартиры какой площади будут облагаться повышенным налогом.

Ранее мы писали, что россиянка с редкой группой крови спасла белоруску, пострадавшую в ДТП в Таиланде: «Проехали ночью 400 километров».

Также мы писали, что 80 лет назад начался Нюрнбергский процесс, на котором нацистов судили и за преступления в Беларуси: «Полная стенограмма 403 заседаний заняла 17 тысяч страниц».