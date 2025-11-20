АСТАНА, 20 ноя — Sputnik. Акимат Астаны опубликовал постановление, подписанное главным санитарным врачом столицы Айгуль Шагалтаевой.
Согласно документу, в городе наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Свыше 23 тысяч случаев ОРВИ зафиксировано в Астане за неделю. Заболеваемость увеличилась в 1,5 раза, среди детей до 14 лет она составила 60%.
А потому, введены новые меры. Например, соблюдение масочного режима в медучреждениях врачами и пациентами. Также первоочередное обслуживание на дому беременных женщин и детей в возрасте до одного года.
Медицинские организации Астаны продлят режим работы, теперь с 8:00 до 20:00. А в выходные и праздничные дни — с 8:00 до 18:00. Еще будут проводиться онлайн-консультации для пациентов с признаками ОРВИ. А также:
«Ограничение времени нахождения в поликлинике посетителей, выделение дополнительных кабинетов для приема больных. На территории и при входе в здания Первичной медико-санитарной помощи наличие соответствующих указателей для кабинетов фильтров. Обеспечение бесперебойной работы кабинетов фильтров в ПМСП», — говорится в документе.
Затронуло постановление и организации образования. Главный санврач поручил перевести на дистанционное обучение учащихся, когда общее число заболевших ОРВИ составляет 30% и более от численности класса, на период с 20 ноября до 5 декабря 2025 года.
«При регистрации случаев заболевания ОРВИ учащихся от 20 до 30% в одном классе от численности класса в течение одного инкубационного периода отменяется кабинетная система обучения в общеобразовательных организациях и запрещается прием новых детей в классы в течение десяти календарных дней. Проведение “утреннего фильтра” перед каждой сменой для недопущения к занятиям школьников, детей посещающих детские дошкольные организации», — написано в постановлении.
А также проведение ежедневного мониторинга посещаемости детей, подростков и сотрудников с выяснением причины отсутствия, и информирование медицинских организаций и территориальных подразделений о случаях заболевания. Подробности в постановлении по ссылке.