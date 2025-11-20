Грэм* заявил, что Трамп одобрил законопроект о санкциях против России

Сенатор Линдси Грэм* заявил, что президент США Дональд Трамп якобы призвал одобрить законопроект о «сокрушительных санкциях» в отношении России. Как рассказал политик, глава Белого дома озвучил данную просьбу лидеру республиканцев в сенате Джону Туну в прошедшее воскресенье.
По данным Грэма*, сейчас законопроект поддержали более 80 сенаторов. В документе прописано введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих у России нефтегазовые продукты.
— В воскресенье, когда мы играли в гольф, президент США Дональд Трамп сказал лидеру республиканского большинства в сенате Джону Тьюну, чтобы тот внес законопроект на рассмотрение, — цитирует сенатора телеканал CNN.
До этого в СМИ появилась информация о том, что Дональд Трамп готов подписать законопроект об ужесточении антироссийских санкций, если окончательные решения по их применению будут закреплены за ним. Для главы Белого дома важно сохранить контроль над санкционными механизмами.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.