Посольство Японии заявило об отсутствии запрета на пролёт российских самолётов

Посольство Японии в Москве опровергло введение каких-либо запретов на пролёт российских авиакомпаний через воздушное пространство страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом в посольстве отметили сложность прогнозирования сроков возобновления прямого авиасообщения между странами, сославшись на наличие различных факторов. Ранее японская авиакомпания JAL сообщила о готовности рассмотреть восстановление рейсов после создания необходимых условий.

Российская сторона также подтвердила открытость к диалогу по этому вопросу.

Сейчас крупнейшие национальные авиакомпании Japan Airlines и All Nippon Airways вынуждены прокладывать маршруты в европейские страны в обход российской территории. Такая ситуация ведёт к заметному удорожанию авиабилетов, существенному увеличению времени полёта и дополнительной нагрузке на техническое состояние воздушных судов. Запрос на возобновление рейсов исходит в том числе и от местных перевозчиков, которые оказались в невыгодном положении из-за антироссийской политики собственного правительства.

