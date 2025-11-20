Ограничения в историческом центре Уфы: власти перекроют две улицы

Сегодня, 20 ноября, в историческом центре Уфы будет частично ограничено движение транспорта в связи с проведением работ на инженерных коммуникациях. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Ограничения затронут одну полосу проезжей части на улице Ивана Якутова в районе дома № 100 по Ленина, а также одну полосу на Карла Маркса возле дома № 67.
Власти просят водителей заранее планировать маршруты и учитывать временные неудобства. Ограничения продлятся почти месяц — до 15 декабря включительно.
