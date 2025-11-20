Мини-город на 334 гектара построят на Русском острове до 2041 года — детали

Девелопера, который займется комплексным освоением территории площадью 334,18 гектара на Русском острове опрделят уже в конце этого года. По условиям схемы комплексного развития территорий (КРТ), застройщик обязан преобразовать массив земель в новый район с полноценной инфраструктурой: построить не менее 317 тысяч кв. метров жилья, а также школы, детские сады, поликлинику, пожарное депо и объекты благоустройства. Право на реализацию проекта выставлено на электронный аукцион с начальной ценой в 91,86 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала сервиса «Дом.РФ Земля» (18+), выступающего агентом сделки.
«1014 земельных участков под комплексную жилую застройку расположены в развитой части острова в 9,5 км от моста, соединяющего остров с материком. Участки расположены вдоль трассы, в 2 км от кампуса ДВФУ» — говорится в извещении предстоящего аукциона.
Победитель торгов получит участки в аренду на 15,5 лет с момента заключения сделки, но взамен возьмет на себя обязательство создать на пустыре целый микрорайон «с нуля», включая всю необходимую социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру.
Город в городе: что придется построить девелоперу.
Застройщику предстоит возвести не менее 317 613 кв. м и не более 352 903 кв. м жилья. Это будут блокированные дома (таунхаусы — прим. ред.) и многоквартирные дома до 5 этажей. Более того, не менее 60−70% квартир должны быть «евроформата» — с объединенной кухней-гостиной площадью от 15 кв. м. Предусмотрены квартиры разных размеров: от 34−36 кв. м для однокомнатных до 85−90 кв. м для трехкомнатных.
Помимо жилья, в обязанности девелопера входит создание всей необходимой социальной инфраструктуры. На территории появится поликлиника, рассчитанная на 150 посещений. Для обеспечения безопасности района будет построено пожарное депо на 12 автомобилей. Кроме того, девелопер обязан возвести четыре детских сада суммарной вместимостью 600 мест, большую общеобразовательную школу на 810 учеников и учреждение дополнительного образования — музыкальную школу на 720 мест. В шаговой доступности будут созданы шесть плоскостных спортивных сооружений.
Отдельным условием проекта является безвозмездная передача части построенного жилья в государственную собственность.
«В обязательства Застройщик входит безвозмездная передача в собственность Российской Федерации 10% жилых помещений: 10% квартир в многоквартирных жилых домах (МКД) и 10% жилых помещений домов блокированной застройки, построенных в рамках Договора о КРТ», — говорится в извещении о проведении аукциона.
Данное жилье предназначено для дальнейшего закрепления за Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) и будет передаваться поэтапно, по мере сдачи в эксплуатацию каждой очередности строительства.
Не менее 5% от общей площади жилья должно быть отведено под нежилые помещения — это могут быть магазины, кафе, аптеки и объекты бытовых услуг, которые размещаются на первых этажах зданий. Помимо этого, застройщик обязан провести комплексное озеленение, создать современные дворы, обустроить набережную и все общественные пространства, включая пешеходные зоны, детские и спортивные площадки, а также организовать территорию для парковки автомобилей.
Нюансы застройки.
Ограничением являются охранные зоны объектов культурного наследия — форта № 12 и береговой батареи № 984. Попадание в эти зоны накладывает особый режим застройки: он строго регламентирует высоту и расположение новых зданий, их внешний вид и даже цветовую гамму, чтобы не нарушить исторический ландшафт и видимость памятников.
Также по территории проходят действующие линии электропередач и газопроводы, которые необходимо учитывать при проектировании. Рельеф участков сложный, с уклонами и возвышенностями, а часть территории примыкает к береговой линии Японского моря, где нужно будет обеспечить свободный доступ к воде для всех горожан.
Сроки и этапы реализации.
Электронный аукцион уже стартовал. Прием заявок продлится до 15:00 19 декабря 2025 года. Начальная цена за право заключить договор о КРТ составляет 91 864 817 рублей, а шаг аукциона — 2,7 млн рублей. Чтобы участвовать, компании должны внести задаток в размере 9 186 481 рубля. Итоги торгов, которые подведут 24 декабря этого года выявят будущего застройщика.
Реализация проекта займет 15,5 лет, она растянется до 2041 года.
После заключения договора у компании-победителя будет ограниченное время на ключевые подготовительные этапы. В течение первого года ей необходимо разработать и направить на утверждение всю проектную документацию по планировке территории. А не позднее чем через 1,5 года с момента подписания договоров ей нужно будет получить разрешения на строительство первого объекта.
Напомним, что эта застройка является не единственным масштабным проектом на Русском острове. Почти 90 гектаров земли между мысом Мелководный и мысом Тупой в бухте Новик (полуостров Саперный, остров Русский) также ждет масштабное преобразование. Центральным элементом той застройки станет объект федерального значения — тематический сафари-парк «Амурский тигр». На территории появятся крупные вольерные комплексы для тигров и копытных, научно-исследовательские центры, музей и гостиничный кластер. Реализация этого проекта рассчитана до 2036 года.