Мини-город на 334 гектара построят на Русском острове до 2041 года — детали

Застройщику предстоит возвести не менее 317 613 кв. м и не более 352 903 кв. м жилья. Это будут блокированные дома (таунхаусы — прим. ред.) и многоквартирные дома до 5 этажей. Более того, не менее 60−70% квартир должны быть «евроформата» — с объединенной кухней-гостиной площадью от 15 кв. м. Предусмотрены квартиры разных размеров: от 34−36 кв. м для однокомнатных до 85−90 кв. м для трехкомнатных.