Овечкин вошел в топ-10 по количеству побед в НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин, капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз», достиг значимого личного результата, войдя в десятку лучших полевых игроков в истории Национальной хоккейной лиги по количеству побед в матчах регулярного чемпионата. Об этом сообщает «МК-Спорт».
В состоявшейся в ночь на четверг игре против «Эдмонтон Ойлерз», завершившейся со счётом 7:4 в пользу хозяев, Овечкин не только принял активное участие, но и отметился результативным броском. Эта победа стала для российского нападающего 833-й в карьере, что позволило ему подняться на десятое место в историческом рейтинге, обойдя канадца Рэя Бурка (832 победы). Следующей целью для Овечкина является результат американского защитника Райана Сутера, занимающего девятую позицию с 840 победами.
Возглавляет список шведский защитник Никлас Лидстрём с 937 победами, за ним следуют канадцы Патрик Марло (935) и Джо Торнтон (914).
Ранее сообщалось, что Овечкин забросил 979-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф.
