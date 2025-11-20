Овечкин вошел в топ-10 по количеству побед в НХЛ

В состоявшейся в ночь на четверг игре против «Эдмонтон Ойлерз», завершившейся со счётом 7:4 в пользу хозяев, Овечкин не только принял активное участие, но и отметился результативным броском. Эта победа стала для российского нападающего 833-й в карьере, что позволило ему подняться на десятое место в историческом рейтинге, обойдя канадца Рэя Бурка (832 победы). Следующей целью для Овечкина является результат американского защитника Райана Сутера, занимающего девятую позицию с 840 победами.