Врач Умнов предупредил об опасности популярного среди россиян напитка соджу

— Манящая легкость сладкого напитка заманчиво опасна, так как из-за легкости человек может выпить больше этанола, что окажет большее воздействие на организм, чем крепленый безвкусный или горький алкоголь, которого много не осилишь. Больше выпил — более сильное отравление организма и тяжесть головы наутро, — отметил врач в беседе с Lenta.ru.