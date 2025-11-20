Врач Умнов предупредил об опасности популярного среди россиян напитка соджу

Употребление корейской водки соджу может быть очень опасным для организма человека. Об этом предупредил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
По словам эксперта, в процессе приготовления соджу сначала осахаривают, а затем разбавляют водой. Крепость корейской водки может быть от 20 до 45 градусов, но наиболее ходовым является 20-градусный вариант.
Умнов отметил, что иногда соджу перегоняют из сладкого картофеля и тростника, в связи с чем покупатели могут попросту пить самогон. В таких случаях не исключено добавление в напиток технических спиртов и испорченных продуктов.
— Манящая легкость сладкого напитка заманчиво опасна, так как из-за легкости человек может выпить больше этанола, что окажет большее воздействие на организм, чем крепленый безвкусный или горький алкоголь, которого много не осилишь. Больше выпил — более сильное отравление организма и тяжесть головы наутро, — отметил врач в беседе с Lenta.ru.
По данным аналитиков, спрос на соджу растет существенно быстрее, чем на другие категории алкоголя: в январе-августе продажи в натуральном выражении увеличились на 76,4 процента. Эксперты связывают такие показатели с популярностью слабоалкогольных напитков, а также с новым интересом к азиатской культуре.
Ранее член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что к 2035 году российское вино займет 80 процентов рынка страны. При этом, по его словам, для достижения таких целей России нужно больше виноградников.
Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.