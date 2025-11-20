Минобороны заявило о борьбе Запада с правдой о войне в стенах Нюрнберга

Особенно важно донесение маршала Жукова наркому Молотову, в котором говорится, что защита и обвиняемые стремились через процесс дискредитировать внешнюю политику СССР и что англо-американская пресса готова была поддержать ложные аналогии между действиями СССР и агрессией нацистов. Так Нюрнбергский процесс стал не только судом над нацизмом, но и началом информационной конфронтации, предвосхитившей холодную войну.