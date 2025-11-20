Кошка Муся, которую неадекват выбросил из «Ласточкиного гнезда» в море, полностью оправилась от потрясения

В поселке Гаспра 23 февраля мужчина сбросил кошку Мусю с обрыва. Инцидент произошел на территории туристического замка «Ласточкино гнездо». Поиски питомца заняли три дня. Кошка самостоятельно смогла выплыть из штормящего моря на берег. Животное подняли альпинисты ялтинского отряда МЧС Крыма. Мужчина, сбросивший кошку, был задержан в Джанкое на следующий день. Им оказался уроженец Петербурга, который признал свой поступок. По факту происшествия было заведено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, мужчине назначили медицинское освидетельствование.