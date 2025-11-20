Конный клуб в Астане обвинили в жестоком обращении с животными

«Падают от бессилия».
Анеля Исмагамбетова рассказала, что регулярно наблюдает, как лошади в клубе «каждый день выходят на работу» и на них «скачут галопом». По ее словам, некоторые животные падают прямо во время катания, не выдерживая нагрузки. Она утверждает, что клиенты платят за час катания, после чего животных сразу же используют дальше.
По словам девушки, деятельность клуба ведется без разрешительных документов.
«Я, как жительница Астаны, знаю, что в черте города нельзя заниматься данной деятельностью, знаю, что у владельцев нет лицензии на работу, паспортов на животных, пытаюсь договориться», — пояснила она.
Девушка говорит, что ей удалось выкупить только двух лошадей. Остальные остаются в тяжелом состоянии.
«Цена рынка 350 тыс. за вшатанную такую лошадь, мне сказали за 1,2 млн отдадут только. Уступили 50 тыс. тенге, забрала за 1 150 000 млн», — рассказала она.
По ее словам, в клубе остаются еще пять лошадей, которые «завтра опять выйдут на работу», а кормят их «только подстилкой». Она утверждает, что владельцы обещают улучшить условия с лета, но ничего не меняется.
Угрозы.
Исмагамбетова также отметила, что после ее публикаций ей начали поступать угрозы.
«На данный момент мне угрожают, что мной займутся, если я не успокоюсь. Но я не успокоюсь. Один из них сказал, что есть связи и на меня выйдут. Что я зря это затеяла. Но уже все, поздно. Я в этом. Территория не их, документов нет, на лошадей паспортов и документов нет. На мои слова, что вызову людей, говорят раскидают деньгами. Все записи есть у меня в телефоне», — подчеркнула она.
Девушка отмечает, что ей обещали купить лошадям корм, начать их лечение и не эксплуатировать дальше. Однако этого не произошло.
«Лошадью с опухолью надо срочно лечить. Действий ноль. Они прямо сейчас медленно ум *рают. Час за часом все хуже. Я забрала двух самых тяжелых. Доллар прям ожил, Даймонду предстоит долгое лечение», — заявила она.
Ветеринар, которого пригласила девушка, также заявил, что лошадям требуется немедленное лечение. Или зиму они не переживут. По словам специалиста, раны на спине животных — от неправильно установленного седла. Также имеются пролежни из-за того, что лошадь не очищали.
Открыл конный клуб, по словам Исмагамбетовой, блогер. Его друзья, с большим количеством подписчиков, ранее рекламировали езду на животных.
Корреспондент «Курсива» обратился за комментарием в конный клуб Alaman. Там пообещали дать развернутый комментарий, но попросили на него время. На момент публикации статьи никакого комментария не поступало.
Ранее конный клуб Khan Horses в Алматинской области попал под волну жалоб после видео с лошадьми, у которых порваны рты.
А еще в социальных сетях Казахстана активно обсуждали случай, произошедший на территории алматинской базы отдыха Farm House. Там бездомную собаку нашли повешенной на дереве.