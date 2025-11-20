Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Седельниковском районе Омской области дикие животные уничтожили урожай овса

Речь идёт о кабанах и медведях.

Источник: Om1 Омск

В Седельниковском районе Омской области аграрии столкнулись с проблемой уничтожения урожая овса дикими животными, такими как кабаны и медведи. Об этом сообщает газета «Сибирский труженик», ссылаясь на председателя местного сельхозпредприятия СПК «Куйбышевский» Владимира Васюковича.

По словам агрария, урожай в этом году оказался низким — всего 11 центнеров зерна с гектара, при среднем показателе по району 15 центнеров. Медведи и кабаны значительно повлияли на этот результат, особенно на дальних полях, расположенных в тайге.

«Кабаны стадами до полусотни особей выходили на самый лучший овёс, рыхлили его, сделали там лежаки. Взять на уборке там ничего мы не смогли, и эти площади пошли в убыток. И главное, как-то исправить ситуацию с животными мы не в силах», — рассказал Васюкович.

В целом, по Седельниковскому району аграрии успели собрать урожай с 4 000 гектаров, получив около 6 000 тонн зерна, в основном овса.