В Седельниковском районе Омской области дикие животные уничтожили урожай овса

«Кабаны стадами до полусотни особей выходили на самый лучший овёс, рыхлили его, сделали там лежаки. Взять на уборке там ничего мы не смогли, и эти площади пошли в убыток. И главное, как-то исправить ситуацию с животными мы не в силах», — рассказал Васюкович.