Любовь к джигитовке перетянула: бывший учитель из Алматы покоряет цирковой манеж Китая

«В казахстанском цирке я не работал, но в Китае меня удивил именно спрос на это высокое искусство. Здесь народ по-другому воспринимает манеж. У нас практически всегда аншлаги, за шоу они наблюдают с замиранием и провожают нас бурными овациями. Если мы на Родине ходили в цирк по особым случаям, то китайцы всей семьей под куполом собираются периодически. Это место свиданий, искренних чувств и ярких эмоций. И быть причастным к смеху людей, дарить им радость, в ответ получать благодарность — великая честь для меня. Как же прекрасно, когда каждый твой день — большой праздник». Қанағат Есқали.