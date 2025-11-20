Любовь к джигитовке перетянула: бывший учитель из Алматы покоряет цирковой манеж Китая

25-летний Қанағат Есқали — восходящая звезда цирка Китая. Однако всего несколько лет назад он даже подумать не мог, что станет артистом и будет выполнять сложнейшие трюки на манеже. Ведь в то время он был рядовым преподавателем, любил свою работу, школу и детей.
«Учился на филолога, окончил КазНУ им. аль-Фараби. Около двух лет работал учителем в алматинской школе-гимназии № 110. Но было хобби — джигитовка. Вообще, до 19 лет жутко боялся лошадей, потому что в пять лет упал с коня. Но потом мой интерес к этим животным снова проявился. В 2020 году я участвовал в кастинге и прошел отбор в команду всадников “Сарбаз”. Тогда впервые познакомился с джигитовкой. Но она была не цирковая, я работал по прямой, делал несколько трюков».Қанағат Есқали.
Способности парня оценили коллеги и рекомендовали его Батырбеку Корлусбаеву, который долгие годы сотрудничает с трюкачами. Он посмотрел на новичка, поверил в его силы и предложил работать в одном из цирков Китая.
«Предложение оказалось заманчивым, я решил испытать удачу. Летом 2023 года мы вместе с другими ребятами из Казахстана прибыли в провинцию Хэбэй. Джигитовка очень интересна, но это невероятно сложный и рискованный вид спорта. Сами артисты цирка учатся разным упражнениям на скачущей лошади долгие годы, я тем более буквально человек с улицы без базовых знаний. Но меня вперед двигало мое желание. Мне потребовалось восемь месяцев, чтобы легко запрыгивать на бегущего коня, и столько же для прыжков на нем на скакалке».Қанағат Есқали.
Головокружительные трюки в исполнении Қанағата Есқали — прежде всего заслуга Батырбека Корлусбаева. Наставник терпеливо обучал молодого артиста. В результате он сумел покорить сердца иностранных зрителей и искренне полюбить цирковое искусство.
«В казахстанском цирке я не работал, но в Китае меня удивил именно спрос на это высокое искусство. Здесь народ по-другому воспринимает манеж. У нас практически всегда аншлаги, за шоу они наблюдают с замиранием и провожают нас бурными овациями. Если мы на Родине ходили в цирк по особым случаям, то китайцы всей семьей под куполом собираются периодически. Это место свиданий, искренних чувств и ярких эмоций. И быть причастным к смеху людей, дарить им радость, в ответ получать благодарность — великая честь для меня. Как же прекрасно, когда каждый твой день — большой праздник». Қанағат Есқали.
Китайский цирк — один из самых зрелищных в мире, но этот народ прежде всего восхищает прекрасное взаимодействие казахстанских артистов с лошадьми.
«У нас полноценная казахстанская команда из парней и девушек под названием “Аlash riders”. В нашем номере обычно выступают семь человек. Каждый день ставим шоу, и всегда зал полон зрителей. С утра несколько часов репетируем: пробуем новые трюки, оттачиваем мастерство. В будни в два часа дня выступление, а в выходные — в четыре. После шоу мы свободны, занимаемся своими делами, саморазвиваемся, отдыхаем».Қанағат Есқали.
По словам собеседника, в джигитовке главный герой — лошадь. И полный исход номера зависит именного от ее поведения.
«Тренировки не прерываем, чтобы быть всегда в форме, нам нельзя расслабляться. У нас очень рискованный номер, и важно в нем любое движение. Лошади постоянно с нами. Это удивительные животные, дарящие энергию, силу, душевное спокойствие. За ними ухаживаем сами: кормим, чистим, заболели — лечим. Они тоже профессионалы своего дела, понимают команды, стойко держатся независимо от постороннего шума. Мы стараемся с ними работать очень аккуратно, чтобы не травмировать, потому что наша работа 90% зависит от них», — Қанағат Есқали.