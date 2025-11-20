Житель Челябинской области выиграл в гослотерею почти 6 млн

По правилам этой лотереи, чтобы выиграть суперприз необходимо угадать все 8 чисел в первом поле билета и 1 число — во втором. Участника из Челябинской области к победе привели числа 16, 18, 7, 12, 20, 15, 14, 19, отмеченные в первом поле билета, и число 3 — во втором.