Житель Челябинской области выиграл в гослотерею почти 6 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что 19 ноября в 15830-м тираже государственной лотереи «Рапидо Драйв» был разыгран суперприз — 5 млн 926 тыс. 924 рубля.
«Удача улыбнулась жителю Челябинской области. Участник еще не обратился за выигрышем. На данный момент известно лишь, что он купил билет за 150 рублей в мобильном приложении “Столото”», — говорится в комментарии.
По правилам этой лотереи, чтобы выиграть суперприз необходимо угадать все 8 чисел в первом поле билета и 1 число — во втором. Участника из Челябинской области к победе привели числа 16, 18, 7, 12, 20, 15, 14, 19, отмеченные в первом поле билета, и число 3 — во втором.
Организаторами лотерей выступают министерства финансов и спорта РФ.