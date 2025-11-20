СК проверит данные о травмах школьников во время давки во Владивостоке

Следственные органы в Приморском крае проводят проверку по факту сообщений о травмах учащихся во время давки в раздевалке школы № 9 во Владивостоке. Поводом для проверки стала информация, распространившаяся в социальных сетях.
Согласно публикациям, во время перемены в раздевалке учебного заведения на улице Пушкинской произошло массовое скопление детей, в результате которого несколько школьников получили травмы. Сообщается, что у одной девочки трещина ребра, у других детей вывихи и повреждения спины. По данным прокуратуры, давка возникла из-за того, что у многих учащихся одновременно закончились уроки, и дети разом направились за верхней одеждой.
В муниципальном центре управления города сообщили, что все виновные в произошедшем будут привлечены к ответственности в строгом соответствии с законом. При этом в региональном Минздраве заявили, что обращений за медицинской помощью от пострадавших не поступало и вызовы скорой помощи не фиксировались.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, уделяя особое внимание тому, как должностные лица школы исполняют свои обязанности по обеспечению безопасности учеников.
По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в региональном СУСК РФ. В случае выявления признаков преступления будет возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось о давке в гардеробе одной из школ Иркутска, в результате которой минимум одна школьница получила травмы. Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей.