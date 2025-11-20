СК проверит данные о травмах школьников во время давки во Владивостоке

Согласно публикациям, во время перемены в раздевалке учебного заведения на улице Пушкинской произошло массовое скопление детей, в результате которого несколько школьников получили травмы. Сообщается, что у одной девочки трещина ребра, у других детей вывихи и повреждения спины. По данным прокуратуры, давка возникла из-за того, что у многих учащихся одновременно закончились уроки, и дети разом направились за верхней одеждой.