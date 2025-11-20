В NASA назвали комету 3I/ATLAS «снежком» диаметром более 5,5 км

Комета 3I/ATLAS по сути представляет собой снежный ком, величина которого в диаметре составляет более 5,5 км, заявила заместитель администратора в управлении научных миссий Национального агентства США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) Никола Фокс.
«является межзвездной кометой. Кометы — это крошечный космический снежок», — сказала специалист на пресс-конференции.
Она уточнила, что телескопу «Хаббл» удалось сделать фотографию облака космической пыли вокруг указанного небесного тела. Это помогло исследователям рассчитать величину кометы.
Кроме того, Фокс назвала 3I/ATLAS «дружелюбным гостем» в Солнечной системе, которого удалось отследить впервые. NASA также показало, что новые космические снимки с телескопов «Хаббл», «Джеймс Вебб» и других аппаратов.
Напомним, астрономы обнаружили 3I/ATLAS в июле 2025 года. Некоторые специалисты заявили, что объект якобы может быть НЛО. По их словам, небесное тело якобы имеет аномальные свойства. Так, исследователь из Гарвардского университета Ави Леб заявил, что 3I/ATLAS проявляет характеристики, которые трудно объяснить естественным происхождением.
В свою очередь, астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в разговоре с aif.ru отметил, что 3I/ATLAS — это не НЛО. Он также объяснил, что происходит с указанной кометой.