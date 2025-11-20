Город Бердск проходит отопительный сезон с изношенными на 84% теплосетями

«По состоянию на 31.07.2025 не были устранены нарушения, из-за которых город в 2024 году не получил паспорт готовности (не проведены гидравлические испытания, не приведено в исправное состояние здание ЦТП-7а). Также, администрацией не определен альтернативный источник энергии взамен выводимой с мая 2026 года котельной ООО “ТГК 1”. Кроме того, установлено, что ООО “ТГК 1” не обеспечен необходимый запас угля для прохождения отопительного периода», — сообщили Сиб.фм в прокуратуре.