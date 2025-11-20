Город Бердск проходит отопительный сезон с изношенными на 84% теплосетями

Износ теплосетей МУП «КБУ» города Бердска составляет 84%, власти не исключают аварии в отопительный сезон. Это следует из ответа на запрос Сиб.фм.
«В связи с тем, что износ тепловых сетей МУП “КБУ”, являющегося поставщиком тепловой энергии большей части города Бердска, составляет 84%, полностью исключить возникновение аварийных ситуаций нельзя. В процессе эксплуатации возникают дефекты, которые устраняются незамедлительно по мере возникновения», — сообщил глава администрации Бердска Семен Лапицкий.
Власти города подчеркнули, что «КБУ» полностью оснащен необходимой для устранения аварийных ситуаций техникой, запасом материалов для производства ремонтных работ.
«В ходе подготовки к отопительному периоду проведены гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей. Все выявленные дефекты в ходе испытаний устранены», — следует из ответа администрации Бердска на запрос Сиб.фм.
При этом у городской прокуратуры есть серьезные вопросы к тому, как готовились отчеты об испытаниях теплосетей на готовность.
«По состоянию на 31.07.2025 не были устранены нарушения, из-за которых город в 2024 году не получил паспорт готовности (не проведены гидравлические испытания, не приведено в исправное состояние здание ЦТП-7а). Также, администрацией не определен альтернативный источник энергии взамен выводимой с мая 2026 года котельной ООО “ТГК 1”. Кроме того, установлено, что ООО “ТГК 1” не обеспечен необходимый запас угля для прохождения отопительного периода», — сообщили Сиб.фм в прокуратуре.
В Бердском суде рассматривается иск прокуратуры к «КБУ» и «ТГК 1» с требованием устранить нарушения и обеспечить бесперебойное снабжение жителей тепловой энергией в осенне-зимний период. «ТГК 1» обслуживает примерно треть городских теплосетей. Очередное заседание состоится 20 ноября.
На одном из предыдущих заседаний котельщики «ТГК 1» заявили о том, что муниципальное предприятие не провело надлежащие гидравлические испытания теплотрассы от ТГК-1, хотя паспорт готовности к отопительному сезону город получил. Об этом сообщало издание «Бердск-онлайн» 15 ноября.
11 ноября Новосибирске, Бердск и Искитим включили в список городов и регионов, которые оказались в зоне риска по прохождению отопительного сезона в зимний период. По словам замдиректора департамента развития электроэнергетики Минэнерго Георгия Попова, в этих городах, как и ещё в нескольких, вероятны аварии на теплосетях.
В пресс-службе мэрии Новосибирска 19 ноября сообщили Сиб.фм, что степень износа городской инженерной инфраструктуры теплоснабжения и горячего водоснабжения в городе составляет примерно 67,3%".
В администрации Искитима в ответе на запрос редакции не назвали конкретную степень износа, но заявили, что «в целом, резервы по пропускной способности большей части трубопроводов тепловых сетей достаточны для удовлетворения текущих потребностей города».
«Степень износа систем теплоснабжения города Искитим высокая и оценивается ежегодно по результатам анализа надежности. К слабым местам можно отнести применяемые морально устаревшие технологии и оборудование. Некоторые участки тепловых сетей города подлежат замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса», — сообщили Сиб.фм в администрации Искитима.