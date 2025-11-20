Прокуратура спросит с чиновников за неубранный лёд на дорогах Приморья

Наиболее серьёзным ДТП стало опрокидывание в кювет автомобиля Honda Fit, 48-летний водитель не справился с управлением на скользкой трассе. С водителем ехали два пассажира, в том числе девушка-подросток 2009 года рождения. Все трое доставлены в медицинское учреждение. Авария случилась на 74-м километре трассы.
Ещё как минимум о трёх авариях на этом же участке дороги Артём — Находка, между Фокино и Большим Камнем, очевидцы писали в социальных сетях. С учётом этой информации прокуратура проверит, как соблюдаются требования к зимнему содержанию трассы, своевременно ли и качественно её обрабатывают противогололедными материалами, соответствует ли состояние дорожного покрытия установленным нормативам.
Расследование автоаварии с пострадавшими, а также возмещение вреда их здоровью прокуратура тоже держит на контроле.
Накануне ненадлежащее состояние дорог и придомовых территорий после снегопада было зафиксировано прокуратурой в Дальнереченске. Главе городского округа было внесено представление с требованием незамедлительно организовать уборку снежного наката и наледи. Мэра привлекут к административной ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог (ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ).
Сегодня на скользкие дороги жаловались и жители Владивостока. Аварии фиксировались на объездной трассе Седанка — Патрокл и на федеральной трассе «Уссури» в пригороде краевого центра.