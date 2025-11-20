Прокуратура спросит с чиновников за неубранный лёд на дорогах Приморья

Ещё как минимум о трёх авариях на этом же участке дороги Артём — Находка, между Фокино и Большим Камнем, очевидцы писали в социальных сетях. С учётом этой информации прокуратура проверит, как соблюдаются требования к зимнему содержанию трассы, своевременно ли и качественно её обрабатывают противогололедными материалами, соответствует ли состояние дорожного покрытия установленным нормативам.