В декабре в Екатеринбург привезут 15 новых автобусов

В Екатеринбурге на трех маршрутах запустят новые автобусы.

Источник: Комсомольская правда

Уже в начале декабря в Екатеринбург поступят 15 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе. Техника должна прибыть до 5 числа.

Новые машины планируют запустить на самых загруженных маршрутах города: № 51 «Елизавет — Центр — Академический», № 57 «ДМБ № 9 — Центр — Елизавет», № 67 «ДМБ № 9 — Центр — Солнечный».

— За счет вливания в сферу пассажирских перевозок средств посредством брутто-контрактов перевозчики получили возможность обновлять свой подвижной состав, — уточнили «КП-Екатеринбург» в мэрии.

Партия газовых автобусов большого класса приобретена в рамках государственной программы при поддержке ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания). Получателем новой техники станет муниципальное предприятие «Гортранс Екатеринбурга».