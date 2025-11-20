Шерхан Калмурза рассказал о подаренном ему автомобиле и разговоре с вратарем «Реала» Куртуа

Шерхан Калмурза дал блиц-интервью журналисту проекта и ответил на несколько вопросов. Журналист напомнил футболисту, что ему недавно подарили автомобиль, и спросил, есть ли у него права на вождение. «Да, конечно. Когда мне исполнилось 18 лет, я записался в автошколу. А после того, как мне подарили машину, я решил быстрее получить права и сдал экзамены», — ответил Калмурза.
Также футболист признался, что водит «на должном уровне», но не отлично. Помимо этого, Шерхан рассказал о своем разговоре с голкипером «Реала» Тибо Куртуа после матча в Алматы. «Сначала нервничал, казалось, что это не по-настоящему. Потом увидел, что он отметил меня в своей публикации, подумал: “Вот молодец!” При встрече он сказал, что мне нужно много работать над собой. Что если буду работать, то меня ждет светлое будущее», — поделился Калмурза.