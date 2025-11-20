Игорь Кобзев принял участие в пленарном заседании Всемирного Русского Народного Собора

В рамках открытия были оглашены приветственные слова Президента Российской Федерации Владимира Путина, Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, Председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, Министра обороны РФ Андрея Белоусова, Министра иностранных дел Сергея Лаврова.
«Считаю тему нынешней встречи “К 80-летию Победы. Защитники Отечества: военный и духовный подвиг” исключительно актуальной и важной. Мы гордимся мужеством отцов, дедов и прадедов, которые в годы тяжелейших испытаний показали пример сплоченности и самоотверженности, отстояли свободу и суверенитет Отчизны. Сохранение памяти об их стойкости и свершениях имеет для нас, для будущего России непреходящее моральное, общественное, государственное значение. Дает нашему народу новые силы, закаляет его дух и характер. Вдохновляет сегодняшнее поколение воинов, которые берегут безопасность наших граждан, сражаются с неонацистами, освобождают исторические российские территории. Уверен, что выработанные в ходе XXVII Всемирного русского народного собора идеи и инициативы будут востребованы, послужат достижению стоящих перед Россией масштабных целей», — сказано в приветствии главы государства.
В пленарном заседании, которое открыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, приняли участие Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, председатель Законодательного Собрания региона Александр Ведерников, митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан (Клюев).
«Попытки стереть память о Великой Победе 1945 года, попытки исказить роль нашей страны — победительницы фашизма и освободительницы — это откровенные попытки реванша. Вот почему мы вынуждены воспринимать события на Украине не только как тяжелейшую трагедию нашего народа, разделенного злой внешней волей, но и как продолжение той незавершенной войны, в которой мы одержали Великую Победу весной 45-го, но не сумели до конца искоренить зло нацизма. Желая победы нашей армии, мы, безусловно, молимся о скорейшем прекращении войны на Украине, переживая за судьбы наших братьев и сестер по обе стороны фронта. Для нас очевидно: чтобы не допустить нового столкновения братских народов и чтобы исключить подобные трагедии в дальнейшем по всему миру, необходимо навсегда лишить нацизм его идейной и правовой почвы», — отметил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Всемирный Русский Народный Собор на протяжении многих лет является общественной площадкой и местом встречи людей, которые независимо от политических взглядов объединены общей целью — заботой о настоящем и будущем России. В Приангарье в 2019 году было создано Иркутское отделение ВРНС. Среди его инициатив — проведение ежегодного Народного форума “Мир всем”, увековечивание памяти воинов, павших при выполнении задач в ходе СВО, и ряд других. Вопросы укрепления духовно-нравственных ценностей на заседаниях отделения — одни из первоочередных. Такие наши исконные ценности, как любовь к Родине, уважение старших, внимание к родным и близким, особенно важны сейчас, в период проведения специальной военной операции. Только вместе, плечом к плечу мы можем двигаться вперед и преодолевать любые преграды», — прокомментировал по итогам заседания Игорь Кобзев.
Как сообщает пресс-служба областного Правительства, Собор выработал предложения и рекомендации. В состав делегации Иркутской области также вошли епископ Братский и Усть-Илимский Константин, сопредседатель регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора в Иркутской области Дмитрий Толоконников.