В Рязани ограничат движение на Московском шоссе из-за обломков БПЛА

В Рязани ввели временные ограничения движения в районе Московского шоссе. Как сообщили в Telegram-канале оперативной группы, меры связаны с работами по обезвреживанию и ликвидации обломков беспилотного летательного аппарата.
В опергруппе призвали жителей сохранять спокойствие, заверив, что ситуация находится под полным контролем специалистов.
Особое внимание уделили правилам безопасности. В сообщении напомнили о запрете на публикацию фотографий и видео последствий атак. При обнаружении обломков горожанам рекомендовали не приближаться к ним, отойти на расстояние не менее 100 метров и немедленно позвонить по номеру экстренных служб 112.
Накануне губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что средствами ПВО и РЭБ над регионом были уничтожены БПЛА. Обломки вражеского дрона упали на территории одного предприятия, а также в нескольких районах. Пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры нет.
Ранее сообщалось, что на предприятии в Рязанской области, куда ранее упали обломки сбитого украинского беспилотника, началось возгорание.