Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция пресекла в Петербурге изготовление детской порнографии

Установлено, что задержанные не позднее 2015 года использовали для изготовления фото детей 1−2 лет.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге пресечено изготовление и распространение порнографии с участием малолетних, сообщили в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что группа лиц не позднее 2015 года использовала детей 1−2 лет для изготовления фото с последующим размещением в Сети, в том числе в сегменте «даркнет» и на зарубежных платформах.

В ходе обысков по местам проживания задержанных были изъяты средства мобильной связи и носители информации, содержащие метаданные, подтверждающие размещение изготовленных порнографических материалов.

Ранее в Англии семеро иностранцев были обвинены в 40 сексуальных преступлениях против детей.