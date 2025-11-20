Полиция пресекла в Петербурге изготовление детской порнографии

В Санкт-Петербурге пресечено изготовление и распространение порнографии с участием малолетних, сообщили в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Отмечается, что группа лиц не позднее 2015 года использовала детей 1−2 лет для изготовления фото с последующим размещением в Сети, в том числе в сегменте «даркнет» и на зарубежных платформах.
В ходе обысков по местам проживания задержанных были изъяты средства мобильной связи и носители информации, содержащие метаданные, подтверждающие размещение изготовленных порнографических материалов.
Ранее в Англии семеро иностранцев были обвинены в 40 сексуальных преступлениях против детей.