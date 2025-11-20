Ричмонд
Марочко: Российские военные ведут ожесточенные бои в Северске

Российские военные ведут ожесточенные уличные бои в Северске, развивая успех после прорыва украинской обороны на юго-восточной окраине города. Об этом в четверг, 20 ноября, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

— По предварительным подсчетам, под полный контроль ВС РФ перешло около 15 процентов населенного пункта, — заявил аналитик в беседе с ТАСС.

По данным Telegram-канала Mash, ВСУ сдали южную часть Северска. Уточняется, что в городе остались несколько бойцов 54-й механизированной бригады и одна группа дроноводов «Апачи».

Сейчас украинская армия столкнулась с утратой оборонительных районов и сокращением беспилотных войск: для помощи окруженным четыре батальона перенаправили к Купянску, сообщается в публикации.

Ранее стало известно, что российские войска начали зачистку микрорайона Западная-Вторая в Купянске. Бойцы продолжают разведку и наносят удары по противнику в лесных массивах и лесопосадках на юго-западной окраине города. Недавно операторы БПЛА выявили и уничтожили группу примерно из 20 украинских военнослужащих у реки Оскол.

