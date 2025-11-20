People: Иглесиас и беременная Курникова готовятся к «хаосу» в семье

Одна из самых скрытных звездных пар — певец Энрике Иглесиас и теннисистка Анна Курникова — готовятся к рождению четвертого ребенка. Родители «безумно рады» грядущим переменам и активно готовятся к появлению малыша на свет. Об этом пишет портал People со ссылкой на источник.
По словам инсайдера, супруги с предвкушением ждут будущий «хаос», который новый член большой семьи принесет в повседневную жизнь.
— (Пара — прим. «ВМ») готова к переменам и контролируемому хаосу, — рассказал источник.
Звезды сейчас много внимания уделяют своим детям и стараются подготовить их к новому этапу в жизни семьи, говорится в материале.
Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас станут родителями в четвертый раз. Пара ожидает пополнения в конце 2025 года. Курникова с 2001 года состоит в отношениях с Иглесиасом. Они познакомились на съемках клипа артиста Escape, у них почти сразу начался роман. У пары трое детей: двойняшки Николас и Люси, которые родились в 2017 году, и дочь Мария, появившаяся на свет 30 января 2020 года.