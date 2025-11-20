People: Иглесиас и беременная Курникова готовятся к «хаосу» в семье

Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас станут родителями в четвертый раз. Пара ожидает пополнения в конце 2025 года. Курникова с 2001 года состоит в отношениях с Иглесиасом. Они познакомились на съемках клипа артиста Escape, у них почти сразу начался роман. У пары трое детей: двойняшки Николас и Люси, которые родились в 2017 году, и дочь Мария, появившаяся на свет 30 января 2020 года.