В Новосибирске стартовал Кубок мира по русскому бильярду

На крупный международный турнир по бильярду съехались ведущие игроки из России и других стран, чтобы побороться за звание сильнейшего в «пирамиде».

12

В Новосибирске состоялась церемония открытия одного из наиболее значимых международных соревнований — Кубка мира по русскому бильярду. На спортивной площадке собрались ведущие спортсмены из России и зарубежных стран, а также тренеры, судейский корпус и многочисленные поклонники этой игры.

Организаторы турнира поприветствовали участников, отметив важность проведения соревнований такого уровня для популяризации русской пирамиды и развития спортивной инфраструктуры в регионе.

Редакция Сиб.фм опубликовала фотогалерею с мероприятия, на которых запечатлены ключевые и наиболее зрелищные моменты торжественного начала соревнований.