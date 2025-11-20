В Новосибирске стартовал Кубок мира по русскому бильярду

В Новосибирске состоялась церемония открытия одного из наиболее значимых международных соревнований — Кубка мира по русскому бильярду. На спортивной площадке собрались ведущие спортсмены из России и зарубежных стран, а также тренеры, судейский корпус и многочисленные поклонники этой игры.