В Новосибирске стартовал Кубок мира по русскому бильярду

В Новосибирске состоялась церемония открытия одного из наиболее значимых международных соревнований — Кубка мира по русскому бильярду. На спортивной площадке собрались ведущие спортсмены из России и зарубежных стран, а также тренеры, судейский корпус и многочисленные поклонники этой игры.
Организаторы турнира поприветствовали участников, отметив важность проведения соревнований такого уровня для популяризации русской пирамиды и развития спортивной инфраструктуры в регионе.
Редакция Сиб.фм опубликовала фотогалерею с мероприятия, на которых запечатлены ключевые и наиболее зрелищные моменты торжественного начала соревнований.