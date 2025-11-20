Во Владивостоке завершено асфальтирование новой дороги на Зеленом Углу

Как сообщает пресс-служба управления дорог администрации города, укладка всех слоев асфальта завершена. Сейчас компании-подрядчику, которой выступает АО «СпецСУ», предстоит установить 55 столбов уличного освещения, смонтировать ограждение на отдельных участках, дорожные знаки и нанести разметку.
Новая дорога, которая связывает Зеленый бульвар с объездной трассой, поможет разгрузить микрорайон и даст жителям еще один альтернативный маршрут.
Строительство дороги и примыканий стало возможным благодаря включению этого проекта в мастер-план развития Владивостока. Также по этой программе проводится реконструкция перекрестка Русская — проспект 100-летия Владивостока, капремонт улицы Адмирала Горшкова, строительство дорог в микрорайоне Патрокл.