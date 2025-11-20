Коммунальные службы Новосибирска вывезли 18 286 кубометров снега за сутки

«После снегопадов и перепадов температур усилили ручную уборку тротуаров, остановок и лестниц — там, где технике сложно пройти. Эти участки особенно важны для безопасного передвижения жителей. Ежедневно на улицы выходит техника и бригады ручной уборки. Работы ведём во всех районах города. По моему поручению дорожные службы и районные администрации держат ситуацию на постоянном контроле. Управляющие компании должны своевременно очищать придомовые территории, чтобы во дворах не образовывались наледи и опасные участки», — подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.