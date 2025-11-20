Коммунальные службы Новосибирска вывезли 18 286 кубометров снега за сутки

Коммунальные службы Новосибирска продолжают активную работу по расчистке городских улиц от снега. По данным за прошедшие сутки, с магистралей и улиц было вывезено 18 286 кубометров снежной массы, из которых 1800 кубометров удалено с помощью мощной роторной техники.
«После снегопадов и перепадов температур усилили ручную уборку тротуаров, остановок и лестниц — там, где технике сложно пройти. Эти участки особенно важны для безопасного передвижения жителей. Ежедневно на улицы выходит техника и бригады ручной уборки. Работы ведём во всех районах города. По моему поручению дорожные службы и районные администрации держат ситуацию на постоянном контроле. Управляющие компании должны своевременно очищать придомовые территории, чтобы во дворах не образовывались наледи и опасные участки», — подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
На уборку города было направлено 612 единиц специализированной техники, включая 131 привлеченную машину. Для обеспечения безопасности дорожного движения использовано 139 тонн противогололёдных материалов. В рамках комплексных работ дорожные службы очистили сотни парковок, пешеходных переходов, лестниц и остановок общественного транспорта. Было подметено 503 километра дорог и тротуаров, а также проведено грейдирование на участке протяженностью 292 километра. В ручной уборке было задействовано 311 работников.
В понедельник, 20 ноября, работы продолжаются в усиленном режиме — в первую смену на расчистку городских магистралей вышли 285 единиц уборочной техники. Основные силы сосредоточены на ключевых транспортных артериях, включая улицы Максима Горького, Фрунзе, Дуси Ковальчук, проспект Дзержинского и Бердское шоссе.