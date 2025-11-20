В аэропорту Уфы появится пункт миграционного контроля

Он начинает работу сегодня в международном терминале. Башкирская столица одна из 12 городов стран, в авиаузлах которых появляются подобные пункты, сообщили в пресс-службе Уфимского линейного управления МВД России на транспорте. ПМК были открыты одновременно в аэропортах Москвы, Петербурга, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и других городов. Их основная задача — выявление иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство.