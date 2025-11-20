Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Уфы появится пункт миграционного контроля

Пункт миграционного контроля (ПМК) Министерства внутренних дел России открывается в аэропорту Уфы.

Источник: Башинформ

Он начинает работу сегодня в международном терминале. Башкирская столица одна из 12 городов стран, в авиаузлах которых появляются подобные пункты, сообщили в пресс-службе Уфимского линейного управления МВД России на транспорте. ПМК были открыты одновременно в аэропортах Москвы, Петербурга, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и других городов. Их основная задача — выявление иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пункты миграционного контроля также будут открыты на приграничных железнодорожных станциях, рядом с водными и автомобильными пунктами пропуска.

Ранее «Башинформ» писал о том, что у работодателей появятся дополнительные основания для увольнения иностранных работников.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше