Балаева заявила, что пранки нарушают личное пространство казахстанцев

Пранки и скрытая камера.
По ее словам, министерство информации не намерено ничего запрещать. Однако им регулярно поступают жалобы от граждан. Казахстанцы не могут спокойно гулять с друзьями или посещать общественные места, потому что их постоянно фотографируют или снимают.
«Понятно, что есть должностные лица, когда они выполняют свои обязанности, госслужащие. Здесь мы уже привыкли. Но есть пранки, есть отдельные какие-то съемки, которые делаются без разрешения тех или иных лиц», — подчеркнула она.
Чиновники защищают личное?
Журналисты напомнили, что право на изображение уже защищено законом и любой казахстанец может подать в суд в административном порядке. Балаева согласилась, что такая возможность существует. Однако она предложила обсудить этот вопрос уже в рабочей группе.
На замечание, что чиновники хотят защитить прежде всего себя, министр ответила резко отрицательно.
«Чиновники, мы же уже привыкли. У нас уже давно нет родственников, нет личной жизни. Поскольку нас уже, куда бы не пошли, снимают везде. Хотя мы такие же люди, такие же граждане этой страны. Вопрос не конкретно о чиновниках, вопрос упорядочить это направление», — заявила Балаева.