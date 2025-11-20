Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области начали подготовку к пожароопасному сезону

Одним из приоритетов стало усиление профилактики среди населения и контроль за соблюдением правил пожарной безопасности.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирской области начали подготовку к новому пожароопасному сезону. По данным регионального Минприроды от 19 ноября, работа идет сразу по нескольким направлениям, профилактика, мониторинг и укрепление материально-технической базы.

Одним из приоритетов стало усиление профилактики среди населения и контроль за соблюдением правил пожарной безопасности. Для более быстрого выявления возгораний планируется оптимизация маршрутов наземного и беспилотного патрулирования с учетом зон, уже покрытых видеонаблюдением.

Особое внимание уделяется вовлечению лесопользователей в систему противопожарной защиты. Их техника и ресурсы включены в сводный план тушения, а контроль за выполнением противопожарных требований усилен. Для них организуют дополнительные инструктажи и тренировки.

Также началась подготовка кадров: формируются сезонные пожарные бригады, проводится обучение и курсы повышения квалификации для руководителей тушения, где анализируются сложные ситуации прошлых лет.

По словам заместителя министра природных ресурсов Новосибирской области Ивана Белозерова, в регионе проходит инвентаризация действующей спецтехники, а также рассматривается финансирование для ее обновления и приобретения новых единиц.