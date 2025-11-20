В СО РАН прокомментировали вырубку деревьев в Академгородке Иркутска

IrkutskMedia, 20 ноября. ИСЗФ СО РАН начал подготовку строительной площадки для Центра сбора и обработки данных, являющегося частью мегапроекта «Национальный гелиогеофизический комплекс РАН». Заместитель директора института Виктор Алешков дал разъяснения в связи с митингом жителей Академгородка, которые протестовали против вырубки деревьев на участке. Он заявил, что в роще спилили дикорастущие березы. Эти действия состоялись по согласованию с экологической экспертизой. По словам Виктора Алешкова, без прохождения такого процесса Главгосэкспертиза не выдала бы разрешение на строительство объекта. Специально высаженные деревья пометили и огородили, чтобы не повредить их при строительных работах.
Как сообщается в тг-канале (18+) Иркутского отделения СО РАН, Виктор Алешков напомнил, что земля находится в федеральной собственности, а институт лишь реализует выполнение государственного задания на данном участке в рамках права постоянного бессрочного пользования земельным участком.
«Земли Академгородка, занятые институтами, были и будут являться федеральной собственностью, с 2012 года Иркутскому научному центру было предоставлено только право постоянного бессрочного пользования земельными участками, при этом эта территория никогда не была включена в зеленый пояс Иркутска, а предназначалась для развития институтов. Вид разрешенного использования — “Обеспечение научной деятельности”. На сегодня все действия на земельном участке осуществляются в строгом соответствии с проектом, прошедшим все требуемые экспертизы, утверждения и разрешения», — уточнил заместитель директора института Виктор Алешков.
В ближайшее время предназначенная для строительства площадка будет очищена, спиленные деревья вывезены. Затем специалисты приступят к земляным работам. После завершения строительства Центра сбора и обработки информации вместо временного строительного забора установят постоянное ограждение по границе земельного участка, проведут работы по благоустройству, высадят деревья и кустарники.
«Нам понятна обеспокоенность жителей Академгородка тем, что в микрорайоне что-то меняется, но это изменения в лучшую сторону. Перед нами поставлена задача правительством и президентом России по реализации НГК РАН. Это задача государственной важности, и мы будем ее решать», — заявил Виктор Алешков.