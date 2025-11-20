В СО РАН прокомментировали вырубку деревьев в Академгородке Иркутска

IrkutskMedia, 20 ноября. ИСЗФ СО РАН начал подготовку строительной площадки для Центра сбора и обработки данных, являющегося частью мегапроекта «Национальный гелиогеофизический комплекс РАН». Заместитель директора института Виктор Алешков дал разъяснения в связи с митингом жителей Академгородка, которые протестовали против вырубки деревьев на участке. Он заявил, что в роще спилили дикорастущие березы. Эти действия состоялись по согласованию с экологической экспертизой. По словам Виктора Алешкова, без прохождения такого процесса Главгосэкспертиза не выдала бы разрешение на строительство объекта. Специально высаженные деревья пометили и огородили, чтобы не повредить их при строительных работах.