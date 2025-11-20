Омичи тратят в общепите в среднем две тысячи рублей в месяц

Сейчас в Омске проходит фестиваль-месячник национальной кухни, в рамках которого стартовал мастер-класс по возрождению русской гастрономии. Шеф-поваров, пекарей и кондитеров погружают в национальные традиции и современные тенденции искусства вкусно готовить. Речь, в частности, о создании таких блюд, как «Свиной бок с кашей из ячменя, с белыми грибами и острым соусом», «Медовик с облепихой», «Теплый взвар из трав и ягод», а также «Сердешные блины с припеком, сметаной и салом кабана». Такой набор идеально подходит для симбиоза русских традиций и современной авторской кухни, полагают эксперты.