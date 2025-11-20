Омичи тратят в общепите в среднем две тысячи рублей в месяц

Что стимулирует растущий спрос?
По данным Омскстата, за девять месяцев 2025 года оборот местных ресторанов, кафе и баров превысил 32 миллиарда рублей. Это на 7,6 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года. В среднем на душу населения объем реализованной в общепите продукции составил две тысячи рублей в месяц, а год назад было около 1,6 тысячи.
По мнению экспертов, одна из причин динамично развивающегося ресторанного бизнеса — статус города. В этом году Омск носит звание Молодежной столицы России, а в следующем будет именоваться Культурной столицей. Пользуясь случаем, в городе открывают пешеходные зоны, проводят масштабные деловые, культурные и спортивные форумы, стимулируя развитие туризма, в том числе гастрономического.
Чтобы привлечь внимание горожан и гостей, в этом году в омском парке «На Королева» рестораторы устроили двухдневный гастрофестиваль, собравший более ста поваров, кулинаров и специалистов из разных регионов России. Они представили два десятка проектов, в том числе экспериментальных.
Сейчас в Омске проходит фестиваль-месячник национальной кухни, в рамках которого стартовал мастер-класс по возрождению русской гастрономии. Шеф-поваров, пекарей и кондитеров погружают в национальные традиции и современные тенденции искусства вкусно готовить. Речь, в частности, о создании таких блюд, как «Свиной бок с кашей из ячменя, с белыми грибами и острым соусом», «Медовик с облепихой», «Теплый взвар из трав и ягод», а также «Сердешные блины с припеком, сметаной и салом кабана». Такой набор идеально подходит для симбиоза русских традиций и современной авторской кухни, полагают эксперты.
«Проведение таких мастер-классов — важный шаг в развитии гастрономического потенциала региона. Мы показываем, что русская кухня — это живая, развивающаяся традиция, которая может быть интересна современному потребителю», — пояснили в министерстве промышленности и торговли Омской области.
Несмотря на обилие разно-образных заведений общепита, в Омске появляются новые. В этом году открыли халяль-ресторан с кухней народов Сибири, два грузинских заведения, семейный ресторан с зоной для досуга детей. Только что новоселье справили в первом событийном ресторане с собственной пивоварней. Начали работу мужской ресторан с караоке, неаполитанская пиццерия, круглосуточная хинкальная.
А на очереди — ресторан грузинской кухни, а также заведение с собственной сыроварней. «Постараемся удивить гостей оригинальным меню, программой и демократичными ценами. Главное, чтобы они захотели прийти к нам снова», — говорят предприниматели.
Сейчас в городе насчитывается более 150 заведений общественного питания. Хотя цены растут, на статистику посещений это почти не влияет. В любом меню всегда можно найти бюджетный вариант, считают завсегдатаи.
Рестораторы делают ставку на оригинальные проекты, включают в рацион самобытные блюда. В частности, в меню можно встретить суп с уткой и кедровыми орехами, рыбу на углях, пироги с дикими грибами, чучвару, моченые яблоки и многое другое. Помимо этого, заведения расширяют спектр услуг, предоставляя помещения для проведения конференций, презентаций, круглых столов и мастер-классов.
В этом году рестораторы открывали уличные площадки. Например, в рамках проекта «Пешеходный Любинский», когда в выходные дни с мая по октябрь проспект в центре города посетило более одного миллиона человек. В новогодние праздники он вновь станет популярной локацией, и повара уже готовятся к этому.
Основные проблемы общепита — стремительно дорожающие продукты, аренда, услуги ЖКХ. Самый острый вопрос — дефицит кадров. По данным «Авито Работа», сегодня омским кафе, ресторанам и столовым требуется более 940 поваров с зарплатой от пятидесяти до ста тысяч рублей..
Кстати.
В Омской области увидел свет кулинарный сборник «Чалдонская кухня». Здесь представлены не только старинные рецепты, собранные учеными в этнографических экспедициях, но и QR-коды омских фестивалей, шоу, форумов, посвященных сибирскому поварскому искусству.
Прямая речь.
Евгения Кулагина, заведующая кафедрой туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса ОмГТУ.
Современные предприятия общественного питания отходят от привычного стандарта «пришел и поел» и становятся направлением креативных индустрий, а гастрономия — видом творчества. Появляются новые услуги, в том числе эмоциональные. Все хотят удивить клиентов качеством, подачей, меню, фирменными блюдами. Меняется поведение посетителей, культура посещения. Во многих заведениях можно увидеть омичей с ноутбуками. Кафе становятся местом деловых встреч, нетворкинга.