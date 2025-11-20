Стала известна дата проведения в Самаре зимнего Грушинского фестиваля

Традиционный фестиваль авторской песни в зимнем формате пройдет 28 февраля 2026 года. Площадкой для выступления артистов станет КРЦ «Звезда», о чем сообщает пресс-служба этого заведения.
Хэдлайнерами станут Виктор Третьяков, Павел Пиковский, Роман Ланкин, «Грушинское трио», Наталья Кучер, Андрей и Ирина Колесниковы, Галина Хомчик.
Выступят и многие другие артисты.
В рамках фестиваля пройдут два больших гала-концерта «Сверим наши песни». Программы их, как утверждают организаторы, «абсолютно разные».
А вот те, кто не попал в Самаре на отмененный концерт певца Олега Майами, готовят групповой иск, чтобы вернуть деньги за билеты.