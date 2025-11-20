С 1 января начнут ставить новый штамп в паспорте

Само внесение информации происходит на специальной странице паспорта — обычно на 18 или 19 — той, где обычно размещают сведения о регистрации по месту жительства или браке. В случае, если место для штампа свободное, отметку ставят там, иначе — если эта страница уже занята, например, информацией о прописке или детях, сотрудник обязан перенести штамп в нижнюю часть страницы, чтобы сохранить порядок.