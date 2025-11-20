С 1 января начнут ставить новый штамп в паспорте

Данная инициатива призвана сделать прохождение процедур и получение услуг в государственных органах более быстрым и прозрачным, сообщает ИА DEITA.RU.
Наличие уникального идентификатора в едином реестре — ИД ЕРН, существенно облегчает подтверждение личности, проверку регистрации и другие важные операции, связанные с взаимодействием с государственными структурами.
Социальная и налоговая политика страны давно ориентирована на цифровую идентификацию населения. Для этого был создан единый федеральный информационный регистр, который аккумулирует данные о гражданах, пишет «Парламентская газета».
Процесс внедрения полностью регламентирован. Налоговая служба совместно с МВД подготовила подробную инструкцию для сотрудников, в которой четко расписано, как, где и каким образом ставить штамп. Этот порядок предусматривает, что поставить отметку сможет только сам гражданин по своему желанию, то есть никто не сможет навязать добавление ИД ЕРН без его согласия.
Само внесение информации происходит на специальной странице паспорта — обычно на 18 или 19 — той, где обычно размещают сведения о регистрации по месту жительства или браке. В случае, если место для штампа свободное, отметку ставят там, иначе — если эта страница уже занята, например, информацией о прописке или детях, сотрудник обязан перенести штамп в нижнюю часть страницы, чтобы сохранить порядок.
Вся информация, в том числе код налогового органа, сам ИД ЕРН и дата внесения, наносится черной пастой в специально отведённые поля для исключения возможной путаницы. Такой подход делает процедуру максимально удобной и ясной, особенно при предъявлении паспорта в различных государственных учреждениях, обеспечивая однозначное распознавание и проверку данных.