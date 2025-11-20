13-летняя девочка не вернулась со школы вовремя: ее обнаружили этим утром в Уфе

В Уфе завершились поиски 13-летней девочки. Об этом рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».
Подросток пропала вчера, не вернувшись со школы. Сегодня утром волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.
— Найдена, жива! — заявили добровольцы.
Где все это время была подросток — не уточняется.
