Лучники Приангарья завоевали две медали на всероссийских соревнованиях «Кубок сильнейших»

На награды турнира претендовало более 260 лучников из 26 регионов страны. Мастер спорта России Игорь Хаптареев стал победителем в стрельбе из классического лука в дисциплине «бесприцельный лук» среди мужчин. Второе место занял Виталий Будяк (Московская область), третье — Олег Цыбикжапов (Республика Бурятия). Игорь Хаптареев работает тренером в областной спортивной школе олимпийского резерва «Тамир», сообщает пресс-служба минспорта региона.
Мастер спорта России Илария Лаца завоевала серебряную медаль в стрельбе из классического лука среди женщин. «Золото» — у Марии Гильмановой (Москва), «бронза» — у Алены Ивановой (Москва). Илария Лаца занимается стрельбой из лука в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье». Спортсменку тренирует Ольга Осипова.