Лучники Приангарья завоевали две медали на всероссийских соревнованиях «Кубок сильнейших»

На награды турнира претендовало более 260 лучников из 26 регионов страны. Мастер спорта России Игорь Хаптареев стал победителем в стрельбе из классического лука в дисциплине «бесприцельный лук» среди мужчин. Второе место занял Виталий Будяк (Московская область), третье — Олег Цыбикжапов (Республика Бурятия). Игорь Хаптареев работает тренером в областной спортивной школе олимпийского резерва «Тамир», сообщает пресс-служба минспорта региона.