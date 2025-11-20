Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лучники Приангарья завоевали две медали на всероссийских соревнованиях «Кубок сильнейших»

Иркутская область, НИА-Байкал — Спортсмены Приангарья завоевали две медали на всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука «Кубок сильнейших» в Великих Луках.

Источник: НИА Байкал

На награды турнира претендовало более 260 лучников из 26 регионов страны. Мастер спорта России Игорь Хаптареев стал победителем в стрельбе из классического лука в дисциплине «бесприцельный лук» среди мужчин. Второе место занял Виталий Будяк (Московская область), третье — Олег Цыбикжапов (Республика Бурятия). Игорь Хаптареев работает тренером в областной спортивной школе олимпийского резерва «Тамир», сообщает пресс-служба минспорта региона.

Мастер спорта России Илария Лаца завоевала серебряную медаль в стрельбе из классического лука среди женщин. «Золото» — у Марии Гильмановой (Москва), «бронза» — у Алены Ивановой (Москва). Илария Лаца занимается стрельбой из лука в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье». Спортсменку тренирует Ольга Осипова.