Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Автомобиль футболиста Кокорина чуть не сбил двух женщин в Москве

Автомобиль российского футболиста и нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина чуть не сбил двух женщин в Москве. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщил Telegram-канал Shot.

Автомобиль российского футболиста и нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина чуть не сбил двух женщин в Москве. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщил Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на улице Куусинена, недалеко от стадиона ЦСКА в Москве. Судя по видеозаписям с камер, BMW Кокорина не пропустил пешеходов, которые уже практически дошли до середины полосы.

За нарушение был выписан штраф в 1,5 тысячи рублей. Причем, по информации Shot, всего за месяц на номер автомобиля было оформлено 38 штрафов на общую сумму 50 тысяч рублей. Среди нарушений — поездка на скорости в 200 километров в час на одной из трасс в Ростовской области.

За все время на BMW Кокорина зарегистрировано 1549 штрафов на сумму почти 1,7 миллиона рублей, говорится в публикации.

В октябре стало известно, что новый автомобиль Aurus певца Филиппа Киркорова насобирал штрафов за езду по выделенным полосам для автобусов и обочинам. На тот момент авто получило уже девять штрафов на общую сумму 13 тысяч рублей. За рулем находился личный водитель поп-музыканта.