Овечкин забил «Эдмонтону», и «Вашингтон» победил, гол и у белоруса Протаса

А на 7-й минуте отличился уже капитан «Вашингтона». Александр удачно подставил клюшку после броска Чикрана — 2:0. Этот гол Овечкина стал для него 904-м в регулярных чемпионатах НХЛ и 981-м в лиге с учетом плей-офф. По последнему показателю Овечкин уступает Уэйну Гретцки 35 шайб. У Гретцки 1016 голов: 894 — в чемпионатах, 122 — в плей-офф. В этом сезоне Овечкин набрал в 20 матчах чемпионата 16 (7+9) очков.