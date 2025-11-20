Овечкин забил «Эдмонтону», и «Вашингтон» победил, гол и у белоруса Протаса

«Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке 20 ноября победил в чемпионате НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 7:4, а Александр Овечкин забросил 904-ю шайбу.
«Вашингтон» отлично начал матч. Белорусский форвард Алексей Протас прервал свою 7-матчевую безголевую серию и вывел «Кэпиталз» вперед через 2 минуты и 17 секунд после начала первого периода. После броска Карлсона шайба от вратаря отлетела к Протасу и тот добил ее в ворота. Алексей Протас набрал в чемпионате 12 (6+6) очков.
А на 7-й минуте отличился уже капитан «Вашингтона». Александр удачно подставил клюшку после броска Чикрана — 2:0. Этот гол Овечкина стал для него 904-м в регулярных чемпионатах НХЛ и 981-м в лиге с учетом плей-офф. По последнему показателю Овечкин уступает Уэйну Гретцки 35 шайб. У Гретцки 1016 голов: 894 — в чемпионатах, 122 — в плей-офф. В этом сезоне Овечкин набрал в 20 матчах чемпионата 16 (7+9) очков.
По ходу матча «Эдмонтон Ойлерз» постоянно сокращал отставание в счете и не давал хозяевам создать комфортное преимущество. Но на два гола Нерза дублем ответил Леонард и счет стал 4:2. В третьем периоде Томашек снова позволил гостям подобраться на расстояние одной шайбы — 4:3. Но тут же ответил Бювиллье — 5:3. Гол Драйзайтля — 5:4 — обеспечил горячую концовку. Гости сняли вратаря, но два гола Уилсона в пустые ворота обеспечили победу «Вашингтону» — 7:4.
С 22 очками в 20 матчах «Вашингтон» занимает 10-е место среди 16 команд Восточной конференции.
Еще прочитайте, что 80 лет назад начался Нюрнбергский процесс, на котором нацистов судили и за преступления в Беларуси: полная стенограмма 403 заседаний заняла 17 тысяч страниц.