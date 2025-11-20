Ричмонд
Санслужба отреагировала на видео с червями-гельминтами на улицах Минска

Санслужба опровергла информацию о червях-гельминтах на улицах Минска.

Источник: Комсомольская правда

Санслужба отреагировала на видео с червями-гельминтами на улицах Минска. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

В TikTok появились видео, на которых можно увидеть множество тонких белых червей в лужах, на влажной почве. Некоторые из минчан возмущаются, что указанные черви — глисты, попадающие в окружающую среду из-за нерадивых собачников.

Ситуацию прояснил заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Григорий Гетюк. Он уточнил, что жителям столицы не следует беспокоиться:

— По информации, предоставленной Научно-практическим центром НАН Беларуси по биоресурсам, черви в видео — это белые молочные черви, энхитреусы. Они не опасны для здоровья человека.